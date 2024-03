16. Februar 2024

So schön, dass es einem Tränen in die Augen treibt … Am 15. März erscheint mit „From The Infinite Light“ das neue Album des finnischen Psychedelic-Folk-Rock-Projekts ITERUM NATA auf Nordvis. In unserer nächsten Ausgabe findet ihr ein ausführliches Interview mit Jesse Heikkinen, und was Wundervolles dabei herauskommt, wenn dieser seine Musik nun mit einem deutlicheren Metal-Einschlag andickt, das könnt ihr in diesen beiden Videos nachhören.