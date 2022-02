Exklusives

Exklusiv: Death-Metaller MORTIFY präsentieren neue Single

Fragments at the Edge of Sorrow by MORTIFY

Die chilenischen Death-Metaller MORTIFY werden am 25. März dieses Jahres ihr Zweitwerk "Fragements At The Edge Of Sorrow" via Chaos Records veröffentlichen. Gut einen Monat vor dem Releasedate dürfen wir Euch exklusiv im deutschsprachigen Raum das Stück 'Astral Spheres From A Bleeding Soul' präsentieren!



Todesblei-Fans kennen die Truppe wahrscheinlich bereits von ihren ersten old-schooligen Veröffentlichungen "Cryptic" (2015) und "Mortuary Remains" (2017). Vier Jahre nach ihrem Debütalbum treiben sie nun ihren progressiven Stil weiter und lassen es auf zwölf Tracks ordentlich krachen, aber immer mit einer unerwarteten Wendung:



01. Beneath The Emptiness

02. In The Amorphous Path

03. Ethereal Illusion Of Psyche

04. Fragments

05. Frayed Lunacy (Dying Sight)

06. Mindloss

07. The Accursed And The Throes

08. Edge

09. Astral Sphere From A Bleeding Soul

10. Process In A Secrecies Of Thought

11. Contaminated Echoes

12. Sorrow



Das Album kann auf der Bandcamp-Seite des Labels vorbestellt werden.