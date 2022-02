Exklusives

Exklusiv: GRAND HARVEST präsentieren neuen Song 'No Paler A Horse'

Consummatum Est by Grand Harvest

GRAND HARVEST stammen aus Malmö und spielen eine Mischung aus Death- und Doom Metal. Die Herren sind bereits seit 2017 unterwegs und sind nun bereit, ihr Debütalbum "Consummatum Est" auf die Welt loszulassen. Wir dürfen Euch heute exklusiv den Song 'No Paler A Horse' präsentieren!



"Consummatum Est" wird am 25. März via Messor Grandis Productions erscheinen. Insgesamt finden sich neun Kompositionen auf der Scheibe, die nicht nur zwischen Doom- und Death-Metal hin und herpendeln, sondern auch den einen oder anderen schwarzmetallischen Einfluss mitnehmen. Das Mixing des Debüts hat Tore Stjerna von den Necromorbus Studios übernommen. Die Truppe arbeitet derzeit daran, die Erstveröffentlichung mit Live-Gigs zu bewerben. Das Debütalbum kann hier vorbestellt werden.



GRAND HARVEST sind:



Dr. Häll - Gesang

F.S. - Gitarre

A.L. - Gitarre

N.N. - Bass

R.M. - Drums



Folgende Tracks finden sich auf "Consummatum Est":



01. Sol Maledictor

02. The Harrow

03. No Paler A Horse

04. As The Vultures Descend

05. Crowns To Ashes - Thrones To Dust

06. My Desolate Sea

07. Fatehammer

08. In Memoriam - Magnus Invictus

09. Consummatum Est