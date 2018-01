ATRA VETOSUS kommen mit Freunden auf "Apricity European Tour"

Written by Jonathan Jancsary (JJ) on 14 January 2018 .

Mit ATRA VETOSUS, PERENNIAL ISOLATION und DRAWN INTO DESCENT haben sich drei Underground Black Metal-Bands zusammengerottet, um gemeinsam eine längere Tour durch Europa zu spielen.

Passend zum kommenden neuen Album von ATRA VETOSUS, das auf den Namen "Apricity" hört und am 26. Februar diesen Jahres via Immortal Frost Productions erscheinen wird, begeben sich die australischen Black-Metaller anschließend im April auf große Europatour. Dabei bringen sie zum einen ihre Schwarzwurzel-Kollegen aus Spanien mit, namentlich PERENNIAL ISOLATION, die 2016 ihr aktuellstes Album "Epiphanies Of The Orphaned Light" via Darkwoods veröffentlicht haben. Zum anderen werden DRAWN INTO DESCENT aus Belgien die Tour vervollständigen - das neueste Album ("Drawn Into Descent") dieser Herren ist aber schon etwas älter und erschien 2015 via Immortal Frost Productions.



Ein besonderes Schmankerl hat man sich noch für die Frankreich-Gigs überlegt, dort werden nämlich die Depressive Black-Metaller NOCTURNAL DEPRESSION zum Tourpackage hinzustoßen.



Die "Apricity European Tour" wird in folgenden Städten und Clubs Halt machen:



06/04/2018 - Willemeen - Arnhem, Netherlands

07/04/2018 - IFP Fest 2018/ De Club - Mechelen, Belgium

08/04/2018 - Zum Faulen August - Cottbus, Germany

09/04/2018 - MusicClub Modrá Vopice - Prague, Czech Republic

10/04/2018 - Melodka - Brno, Czech Republic

11/04/2018 - Rudeboy Club - Bielsk-Biala, Poland

12/04/2018 - British Rock Stars - Bratislava, Slovakia

13/04/2018 - Livestage - Innsbruck, Austria

14/04/2018 - ABM Fest / Blue Rose - Milan, Italy

15/04/2018 - Mothership - Turin, Italy

16/04/2018 - La Cave A Rock - Toulouse, France

17/04/2018 - Le Klub - Paris, France

18/04/2018 - Coq d'Or - Olten, Switzerland *

19/04/2018 - Atelier des Môles - Montbéliard, France *

20/04/2018 - Club From Hell - Erfurt, Germany *

21/04/2018 - Helvete - Oberhausen, Germany *



Mehr Infos zur Tour findet man auch auf folgender Facebook-Seite!