ABSOLUTUM veröffentlichen Debüt-MCD "Absolutum"

Written by Jonathan Jancsary (JJ) on 11 January 2018 .

Neue Musik dröhnt aus der verseuchten Erde des deutschen Black Metal-Underground hervor - Mitglieder von Fäulnis, Valborg und Total Negation haben die Band ABSOLUTUM gegründet.

Am 26. Januar 2018 werden die vier Herren hinter ABSOLUTUM ihre Debüt-MCD "Absolutum" in Form eines Pro-Tape via The Crawling Chaos Records veröffentlichen. Bereits jetzt ist klar, dass es nach diesem Debüt noch weitere Veröffentlichungen geben wird.



ABSOLUTUM bestehen aus:



Seuche - Gesang

Christian Wolf - Gitarre, Synth

Jan Buckard - Bass

Christoph Glanemann - Drums



ABSOLUTUM verstehen sich in der Tradition des Black Metal der frühen 90er-Jahre.



Mehr Infos über die Band findet man auf der Homepage des Labels.



Copyright Picture: The Crawling Chaos Records