EIGENSINN kommen mit neuem Album auf Tour

Written by Jonathan Jancsary (JJ) on 29 December 2017 .

Am 1. Dezember diesen Jahres ist das neue EIGENSINN-Album "Persona Non Grata" via Pride & Joy Music erschienen. Dieses wird im Laufe des kommenden Jahres mit zwei Touren präsentiert.

Das dritte Album von EIGENSINN, namentlich "Persona Non Grata", war zwei Jahre in Arbeit bevor es am 1. Dezember diesen Jahres via Pride & Joy Music auf die Welt losgelassen wurde. Der Industrial-Rock der Truppe wurde auf der neuen Scheibe scheinbar maßgeblich von der Umgebung beeinflusst, in welcher das Werk komponiert wurde. Dafür hat sich die Band nämlich auf ein einsames Gehöft zurückgezogen, das gerade im Winter eine besonders düstere Atmosphäre ausgestrahlt hat. Produziert wurde die Scheibe mal wieder von Kai Stahlenberg in seinem Kohlekeller Studio.



Die deutsche Band war außerdem im November diesen Jahres mit Hanzel & Gretyl auf Tour, was aber natürlich nicht heißt, dass es die Truppe nicht auch 2018 wieder um den Globus zieht. Konkret planen EIGENSINN derzeit eine kleine Clubtour im Frühjahr 2018, deren Gigs aber noch nicht bestätigt sind, und eine Tour gemeinsam mit Stoneman, die im September über die Bühne gehen soll. Dafür gibt es schon erste Dates, die man sich notieren kann:





12.09.2018 – Frankfurt – Nachtleben Frankfurt

13.09.2018 – Nürnberg – Der Cult - nightclub & more

14.09.2018 – Erfurt – Club From Hell

15.09.2018 – Stuttgart – Club Zentral

16.09.2018 – Mannheim – 7er Club Mannheim



Wer mehr über die Band erfahren will, der schaue auf deren Facebook-Seite.