Exklusiv: LIVING ALTAR streamen neuen Song ,Altered States'

Die Black-Death-Maschine LIVING ALTAR aus Litauen existiert bereits seit 2011, hat es aber bislang nur auf ein Demo "Universe Of Thralls" (2015) und eine Split "Nekrokatarsis" (2017) gebracht. Am 12. Februar diesen Jahres steht nun die Debüt-MCD namens "Scythes Towards Psyche" an, die via Inferna Profundus Records veröffentlicht werden wird.



Die Band ist weiterhin als Trio aktiv, will sich aber soundmäßig gewandelt haben und auf ihrer Debüt-MCD nun einen variationsreicheren Sound vorstellen. Inhaltlich möchten LIVING ALTAR ihre Debüt-MCD als eine holistische Form metallischer Kunst verstanden wissen, die sich mit Bildern aus der psycho-spirituellen Welt auseinandersetzt.



Wie das nun konkret klingt, dürfen wir Euch heute exklusiv präsentieren, und zwar in Form des Songs ,Altered States'!



Hier noch die vollständige Trackliste:

1. Blindening Shower Of Light

2. Invert The Hearts

3. Universe Of Thralls

4. Altered States

5. Dawn Of Shadows

6. Nekrokatarsis



Mehr Infos über die Band findet man auf deren Facebook-Seite beziehungsweise auf der Seite des Labels. Wer die Scheibe außerdem vorbestellen will, der ist hier richtig!