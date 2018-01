Exklusives

Exklusiv: NECROSEXUAL streamen Song ,Paint It Black'

Manche machen sich einen Namen mit Musik, andere hingegen damit, dass sie Musiker und Musikerinnen interviewen. Im Falle von NECROSEXUAL startet man den Versuch, beides zu erreichen. Mastermind Necrosexual ist bislang vor allem in seiner Rolle als Video-Interviewer für Metal Injection und Metal Sucks in Erscheinung getreten, will nun aber auch mit seinem Projekt NECROSEXUAL musikalisch etwas abliefern.



Diesbezüglich könnt Ihr Euch heute bei uns von seinen musikalischen Fähigkeiten überzeugen, wir präsentieren Euch nämlich exklusiv den Song ,Paint It Black' seines kommenden Albums "Grim 1", das am 23. Februar diesen Jahres erscheinen wird.



Insgesamt bestehen NECROSEXUAL aus:



Necrosexual - Gesang, Gitarre, Bass

Anthony Vigo Gabriele - Gitarre

Mike "The Machine" Churry (Basilysk) - Drums

Rob Pallota - Drums



Wer mehr Info über die Band möchte, der klicke hier.