Exklusives

Exklusiv: MORTIS MUTILATI streamen ,Crevant-Laveine' vom neuen Album

Bereits seit 2011 macht Mastermind Macabre (Procession Of Death, Ex-Moonreich) mit seinem Solo-Projekt MORTIS MUTILATI die französische Black Metal-Szene unsicher. Nach drei kleineren Veröffentlichungen erschien 2012 das Debütalbum "Sombre Neurasthénie", dicht gefolgt von "Nameless Here For Evermore" (2013) und "Mélopée Funèbre" (2015).



Nun hatte sich der Mastermind in den letzten Monaten in das Endarker Studio in Schweden eingeschlossen, das von Marduk-Gitarristen/Bassisten Magnus "Devo" Andersson geleitet wird, um das vierte Album, genannt "The Stench Of Death", aufzunehmen. Als Verstärkung gingen dabei Rokdhan (Gitarre) und Asphodel (Gastgesang) mit ins Studio.



Wir dürfen Euch nun heute exklusiv den ersten neuen Song, genannt ,Crevant-Laveine', des Albums präsentieren, das am 1. Januar in Eigenregie erscheinen wird!



Hier noch die vollständige Trackliste:



01. Nekro

02. Echoes From The Coffin

03. Crevant-Laveine

04. Regards D'Outre Tombe

05. Onguent Mortuaire

06. Portrait Ovale

07. Homicidal Conscience

08. Invocation À La Momie

09. L'Odeur Du Mort

10. Ecchymoses



Wer mehr über die Band wissen will, der schaue auf deren Facebook-Seite!