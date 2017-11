Exklusiv: BLACK ALTAR streamen Split mit BEASTCRAFT

Das polnische Black Metal-Projekt BLACK ALTAR veröffentlicht heute eine Split-Scheibe mit den norwegischen Heroen von BEASTCRAFT, die seit dem tragischen Ableben von Trondr Nefas de facto nicht mehr existieren. Das hindert die beiden Truppen aber nicht daran, gemeinsam ein paar rare und alte Klassiker auf die Split zu packen, die im Falle von BLACK ALTAR sogar mit neuen Kompositionen gewürzt werden.



Wir dürfen Euch heute zur Feier des Tages die gesamte Split-Scheibe als Stream präsentieren!



Aufmerksame LeserInnen unserer Seite wissen außerdem, dass BLACK ALTAR kürzlich einen Videoclip zu ihrem neuen Song ,Tophet' veröffentlicht haben, der natürlich auch direkt bei uns zu sehen war!



"Occult Ceremonial Rites/Winds Ov Decay", so der Name der Split-Scheibe, beinhaltet folgende Songs:



Seite BLACK ALTAR



01. Intro

02. Tophet

03. Winds Ov Decay

04. Pentagram Sacrifice (BEASTCRAFT-Cover)

05. Tophet (Pre-Emptive Strike 0.1-Version)



Seite BEASTCRAFT



01. In The Hour Of The Thorns

02. Deathcraft And Necromancy

03. Blackwinged Messiah

04. Burnt At His Altar

05. Ressurection Through Desecration And Churchfires

06. ... In Thy Glory