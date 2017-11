Exklusives

Exklusiv: HAMKA präsentieren Lyric-Video zu ,Earth's Call'

HAMKA präsentieren symphonischen Power Metal und stammen aus dem schönen Frankreich, haben sich allerdings eine spanische Sängerin, namentlich Elisa C. Martin (Ex-Darkmoor), geschnappt, um ihrer musikalischen Vision Ausdruck zu verleihen. Das Debütalbum "Unearth" ist bereits 2005 erschienen.



Jetzt, zwölf Jahre später, ist es an der Zeit für das Nachfolgewerk "Multiversal", für das einen Vertrag mit Fighter Records abgeschlossen werden konnte. Das Label wird die Scheibe am 14. Dezember in die Läden stellen. Wir dürfen Euch diesbezüglich nun exklusiv das Lyric-Video zum Song ,Earth's Call' präsentieren!



Wer die Band noch in der Originalbesetzung kannte, dem wird aufgefallen sein, dass drei Mitglieder dazugekommen sind. HAMKA sind nun:





Elisa C. Martin – Gesang

Willdric Lievin – Gitarre

Julien Negro – Gitarre

Alexandre Ardisson – Bass

JB Pol – Drums



Wer mehr über die Band wissen will, der schaue auf deren Facebook-Seite oder auf die Label-Homepage.



Hier noch die vollständige Trackliste des Albums:



01. One-Way Journey To The Unknown

02. World War III

03. Earth's Call

04. Hope

05. Inner Conviction

06. Dark Night Falls

07. Seaquest

08. Modern Cowboys

09. Burning Sands

10. The Path Of Pharaohs

11. Orkanian's Lands

12. Seed Of A New World

13. Multiversal Universal

14. New Era?