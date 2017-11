Exklusives

Exklusiv: DOMGÅRD streamen neuen Track ,Kynjagaldr'

Die schwedischen Blackies DOMGÅRD werden am 1. Dezember via Carnal Records ihr neues Album "Ödelagt" auf die Welt loslassen! Damit wir Euch schon ein paar Tage zuvor einen Eindruck von dem neuen Longplayer geben können, präsentieren wir Euch nun den Song ,Kynjagaldr'!



DOMGÅRD wurden bereits 1997 in Schweden gegründet, waren dann aber vor allem in den Jahren 2000 bis 2012 aktiv. Im Jahre 2012 erschien ihr bislang neuestes Album "Myrkviðr", das via Frostscald Records auf die Welt losgelassen wurde. In DOMGÅRD sind Musiker von unter anderem Cursed 13, Dark Funeral und Panzerkampf aktiv.



Wer mehr über die Band wissen will, der schaue auf deren Facebook-Seite!



Das neue Album wird folgende Tracks beinhalten:



01. Niþanvarþa

02. Svartdjupets Lockelse

03. Töckenhöljt

04. I Geirröds Hall

05. Aldar Røkkr

06. Kynjagaldr

07. Ödelagt

08. Lögr Óðreris - Urblodets Trollmakt

09. Grottkvinnans Hemlighet

10. Sejdmannens Förbannelse

11. Förgånget

12. Ødhe Vi