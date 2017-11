Exklusives

Exklusiv: Heavy-Metaller HYPERION streamen Debütalbum

Die italienischen Senkrechtstarter HYPERION überzeugen nicht nur durch klassischen Heavy/Power Metal, sondern auch dadurch, dass sie für ihr Debütalbum "Dangerous Days" einen Vertrag mit dem Label Fighter Records abschließen konnten. Dies führt dazu, dass am 22. November der Langspieler in den Läden stehen wird.



Wir dürfen Euch nun heute exklusiv das Album in voller Länge als Stream präsentieren!



HYPERION wurden 2015 in Bologna geboren und setzen sich aus Veteranen der lokalen Szene zusammen - zum Beispiel hat Drummer Marco Jason Beghelli auch bei S.O.T. mitgewirkt und Gitarrist Luke Fortini hat auch schon mit Paul Di Anno zusammengearbeitet. Wer mehr über die Band wissen will, der klicke hier!



Das Album selbst enthält acht Tracks und weist insgesamt 45 Minuten Spielzeit auf. Die Produktion lehnt sich dabei an klassischen Bands à la Judas Priest, Megadeth und Konsorten an, was Ihr im Stream gut hören könnt!



Hier noch die vollständige Trackliste:

01. Ultimatum

02. Dangerous Days

03. Incognitus

04. Ground And Pound

05. Forbidden Pages

06. The Killing Hope

07. The Grave Of Time

08. Hyperion



HYPERION sind:

Michelangelo Carano – Gesang

Davide Cotti – Gitarre

Luke Fortini – Gitarre

Antonio Scalia – Bass

Marco "Jason" Beghelli – Drums